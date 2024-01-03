 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Erdek'te bir alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisi elde edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı ve kazıda kullanıldığı belirtilen çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Erdek\'te izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı
03.01.2024 - 15:09,
Abone Ol

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Erdek'te bir alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince araştırma ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlıların yanında kazıda kullanıldığı belirtilen 3 kürek, 2 fener, bir kazma ve bir tel fırça ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:32
İsrailli sunucu canlı yayında silahla çıkarak 'Silahlanın' çağrısı yaptı İsrailli sunucu canlı yayında silahla çıkarak 'Silahlanın' çağrısı yaptı
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:24:52. #1.11#
SON DAKİKA: Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement