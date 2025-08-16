Erdek\'te Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
F.D. idaresindeki 35 ASE 075 plakalı otomobil, Erdek- Bandırma kara yolu Zeytinli Mahallesi Arif Kalıpsızoğlu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 4 kişi, ambulansla kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
