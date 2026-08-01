Erdek'te Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele
Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Narlı Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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