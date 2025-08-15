Erdek'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki zeytinliklere sıçramadan kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki zeytinlik alanlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
