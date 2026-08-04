Erdem Özengiz Davasında İlk Duruşma

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kuzeninin eşi Erdem Özengiz'i bayram izniyle cezaevinden çıktığında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları, maktul Erdem Özengiz'in (45) kardeşleri ve eşi ile tarafların yakınları katıldı. Tutuklu sanık Nuri Öğmen (45) ise duruşmaya bağlı bulunduğu Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık Öğmen, savunmasında, maktulün eniştesi olduğunu ve olaydan bir gün önce kendisi tarafından evine iftara davet edildiğini söyledi.

Evde bir gerginlik olduğunu ve yemekten sonra balkonda sigara içtiklerini aktaran Öğmen, "Birden cezaevine girenler hakkında küfür etti. Ben de neden öyle söyledin dedim. Bana 'kaç yıldır cezaevindesin çocukların ve ailen ne durumda' gibi sözler söyledi. Evden o gün çıktım." ifadelerini kullandı.

Öğmen, sonraki gün maktulün kardeşiyle kendisini aradığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Özür dileyeceğini düşünerek tamam dedim. Ben de gidip alkol aldım, birlikte içtik. Çok sinirliydi. Benim tanıdığım eniştem o değildi. Arabaya bindik, gezdik. Telefonda sürekli biriyle görüşüyordu. Borç muhabbeti vardı. Arkadaşını da aradı onunla da küfürleşti. Ben buna tefecilerle ne işin var dedim. Bana 'sen kimsin ki bana bu lafları söylüyorsun, yıllardır cezaevindesin' dedi. Ben onu sakinleştirmeye çalıştıkça bana da küfür etti. Gerginlik oluştu, olay bir anlık gelişti, 5 dakika içinde gerçekleşti. Elindeki bıçağı alırken ben de elimden yaralandım. Ortam karanlıktı. Elindeki bıçağı alarak ben de savurdum. Eniştemi severdim. Çok pişmanım. Eniştem o eniştem değildi. Kahvede kumarda kaybetmiş, durmadan tefecilerle görüşüyordu. Her gün acılar içinde kıvranıyorum. Çok pişmanım."

Maktul Özengiz'in kardeşleri ve eşi de Öğmen'den şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talepleri olduğunu bildirdi.

Maktulün eşi S.Ö. de Öğmen'in halasının oğlu olduğunu anlatarak, "Biz özellikle iftara davet etmedik. Eşim, arabayı getireceğini, iftara kısa süre kaldığı için çağırdığını söyledi. Hep birlikte yemek yedik. Eşim balkonda çay içeceklerini söyledi. Ben bir şeyler hazırlarken sesler gelmeye başladı. Para muhabbeti vardı. Sonrasında Nuri gitti, Erdem'in yüzü asıktı. Eşim arkasından parayı ödeyecek diye sözler söyledi." diye konuştu.

Maktulün kardeşi K.Ö. ise sanık Öğmen'in iddia ettiği gibi ağabeyinin onu aramadığını, tam tersine sanığın ağabeyini aradığını bildirdi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, maktulün sanık tarafından öldürüldüğünün sabit olduğunu, sanık hakkında her ne kadar "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılmış olmasına rağmen Yargıtay içtihatları doğrultusunda somut olayda nitelikli halin oluşmayacağını, sanık savunmaları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, darbe sayısı ve tüm dosya değerlendirildiğinde haksız tahrik şartlarının oluşmadığını belirterek, "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre talebinde bulundu.

Sanık Öğmen, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Benim aradığım söyleniyor ama HTS kayıtları var. O beni aradı, beni çağırdı. Hiç husumetim olmadı. Bana cezaevinde baktı, para yatırdı. Ben ona nasıl canavarca davranayım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müşteki yakınlarının davaya katılma taleplerinin kabulüne, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla süre verilmesine ve tutuklu sanık Nuri Öğmen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta Erdem Özengiz'in öldürülmesi olayına ilişkin hazırlananan iddianemede, olayın ardından yakalanan ve bayram için cezaevinden izinli çıkan sanık Nuri Öğmen'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.