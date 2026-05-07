Erdemli'de 4. Taşıt Köprüsü Açıldı

07.05.2026 15:25
Erdemli Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni köprüyü hizmete sundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı tamamlanan 4. Taşıt Köprüsü hizmete açıldı.

Belediye tarafından Merkez Mahallesi'nde yapılan köprünün açılışı için program düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Kara, açılışta, köprüyü ilçede trafik yoğunluğunu azaltmak için yaptıklarını belirtti.

Köprünün sürücülere konforlu ulaşım sunacağını anlatan Kara, "Bu köprüyü inşallah Erdemli halkı kazasız belasız, güzel günlerde kullanır. Uzun yıllar ilçemize hizmet eder. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bugüne kadar yaptıkları hizmeti anlatan Kara, belediyenin araç filosuna 25 iş makinesi ve hizmet araçları takviyesi yaptıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından köprünün açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

