Erdemli'de 40 Bini Aşkın Tatilci Glamping Çadırı ve Karavan Kamp Alanlarında Konakladı - Son Dakika
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Erdemli'de 40 Bini Aşkın Tatilci Glamping Çadırı ve Karavan Kamp Alanlarında Konakladı

Erdemli\'de 40 Bini Aşkın Tatilci Glamping Çadırı ve Karavan Kamp Alanlarında Konakladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kurban Bayramı tatili süresince glamping çadırı, bungalov ve karavan kamp alanlarında 40 bini aşkın tatilci konakladı. Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Talat Göktepe Tabiat Parkı, Su Plajı ve Töbank Tesisleri, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Doğayla iç içe olan tesislerde çadır ve karavan tatili yapabilen tatilciler, hem doğanın hem de denizin keyfini çıkardı.

24.06.2024 15:42
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla glamping çadırı, bungalov ve karavan kamp alanlarında 40 bini aşkın tatilci konakladı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Talat Göktepe Tabiat Parkı, Su Plajı ve Töbank Tesisleri, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Çam ormanları arasında konaklama ve denize girebilme imkanı sunan glamping çadırı, bungalov ile karavan kamp alanlarını 40 binin üzerinde ziyaretçi tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin belediyenin üç tesisine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Doğayla iç içe tesislere sahip olduklarını anlatan Kara, "Bayram tatili boyunca tesislerimizdeki yaklaşık 1200 çadır ve karavan alanlarıyla hizmet verdik. Vatandaşlarımız yoğun teveccüh gösterdi. Mavi ile yeşilin buluştuğu cennetten bir köşe olan Erdemli'mize herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatilcilerden Ali Avcıoğlu da tesislerde çadır ve karavan tatilinin aynı anda yapılabildiğine işaret ederek hem doğanın hem de denizin tadını çıkardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdemli'de 40 Bini Aşkın Tatilci Glamping Çadırı ve Karavan Kamp Alanlarında Konakladı - Son Dakika

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