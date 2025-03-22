Erdemli'de 5 Bin Kişi Deniz Kenarında İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Erdemli'de 5 Bin Kişi Deniz Kenarında İftarda Bir Araya Geldi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde geleneksel iftar sofrasında 5 binin üzerinde kişi bir araya geldi. Deniz kenarında kurulan sofrada dualar edildi, birlik ve beraberlik vurgulandı.

22.03.2025 06:41  Güncelleme: 06:55
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5 bin kişi deniz kenarında iftarda buluştu

Mersin'in Erdemli ilçesinde binlerce vatandaş deniz kenarında geleneksel hale gelen iftar sofrasında bir araya geldi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde binlerce vatandaş deniz kenarında geleneksel hale gelen iftar sofrasında bir araya geldi.

Erdemli Belediyesi tarafından her Ramazan ayında geleneksel hale getirilen ve binlerce kişinin katıldığı iftar sofrası deniz kenarında Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda kuruldu. 5 binden fazla kişinin katıldığı programda dualar edildi, oruç birlikte açıldı. Aileleri ve komşularıyla iftara gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde kaynaşma ortamı bulduklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde iftar yaptıklarını anlatan vatandaşlardan Hasan Bulut "Bu iftar sofrası tüm insanlarımızı birlik, beraberlik ve kaynaşmaya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bizleri mutlu ediyor, insanlarımızı mutlu ediyor" dedi.

Geleneksel iftar sofrasına her yıl katıldığını aktaran Arzu Nida da, "Her yıl düzenlenen iftar programına geldik. Hep birlikte topluca ailemizle geldik, buraya oturduk" ifadelerini kullandı.

İftar sofrasında yeni insanlarla kaynaştığına dikkat çeken vatandaşlardan Gülseren Yılmaz ise, "Komşularımızla beraber geliyoruz, yeni arkadaşlar tanıyoruz. Onlarla kaynaşıyoruz, sohbetler ediyoruz, çok güzel bir ortam" diyerek düşüncelerini söyledi.

Binlerce vatandaşla iftar yapmanın mutluluğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da, "Erdemli'nin Erdemli insanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldik. Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ayı olan Ramazan ayında yaklaşık 5 binin ü-zerinde vatandaşımızla birlikte iftar soframızda iftarımızı bir arada yaptık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erdemli'de 5 Bin Kişi Deniz Kenarında İftarda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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