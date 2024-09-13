Erdemli'de Bitkisel Atıklarla Üretilen 3 Bin Fidan Öğrencilere Hediye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdemli'de Bitkisel Atıklarla Üretilen 3 Bin Fidan Öğrencilere Hediye Edildi

Mersin Erdemli'de, bitkisel atıklar gübre haline getirilerek 3 bin fidan üretildi. Fidanlar, okula yeni başlayan öğrencilere hediye edildi. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, projenin çevre bilincini artırmayı amaçladığını belirtti.

13.09.2024 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitkisel atıklar gübre oldu, üretilen 3 bin fidan öğrencilere hediye edildi

MERSİN - Mersin Erdemli'de bitkisel atıklar gübre haline getirilerek üretilen fidanlar toprakla buluşturulması için 3 bin öğrenciye hediye edildi.

Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü başta tarımsal atıklar olmak üzere bitkisel atıkları topluyor, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kompost Geri Dönüşüm Tesisinde ise gübre haline getiriliyor. Kompostlardan elde edilen gübrelerle yüzlerce fidan üretilerek çevreye kazandırılıyor. Bu çerçevede üretilen 3 bin fidan da "Bir Öğrenci, Bir Fidan" projesi kapsamında okula yeni başlayan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından okula yeni başlayan öğrencilere dağıtıldı.

Daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir Erdemli için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, " Bugün birinci sınıflarımıza fidan dağıtımını gerçekleştirdik. İlçemizdeki kendi bünyemizdeki park ve bahçelerin atıklarından ürettiğimiz fidanları çocuklarımıza dağıttık. İnşallah onlarda aileleriyle birlikte dikecek ve bakacaklar. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeye bedel. Onlarla bir arada olduğumuz için de çok mutluyuz. Yaklaşık 3 bin öğrencimize bu fidanlarımızı dağıttık. İnşallah bu projelerimiz de ilerleyen zamanlarda artarak devam edecek"dedi.

Hediye edilen fidanları bahçelerine ekeceğini ifade eden Nazlı Kaya, " Bunu anneannemin yayladaki bahçesine dikeceğiz, sonrasında bu büyüyecek kocaman olacak" diye konuştu.

Fidan hediyesi aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Buse Kılıç da " Fidan için çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Fidanı da bahçemize dikeceğim ve büyüteceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Kara, Erdemli, Güncel, Mersin, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Bitkisel Atıklarla Üretilen 3 Bin Fidan Öğrencilere Hediye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 03:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: Erdemli'de Bitkisel Atıklarla Üretilen 3 Bin Fidan Öğrencilere Hediye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement