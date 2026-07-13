Erdemli'de Çalıntı Eşya Şüphelileri Osmaniye'de Yakalandı - Son Dakika
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Erdemli'de Çalıntı Eşya Şüphelileri Osmaniye'de Yakalandı

13.07.2026 22:49
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Mersin Erdemli'deki halk plajında hırsızlık yapan 5 şüpheli, Osmaniye'de yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde halk plajında tatilcilerin eşyalarını çalarak kaçan 5 şüpheli, Osmaniye'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Erdemli ilçesinde halk plajında tatilcilere ait para ve eşyaların çalınması olayına karışan şüphelilerin Osmaniye'ye geldiklerini tespit etti.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe alarak durduran ekipler, araçtaki Y.G, F.G, D.T, A.A. ve E.H.G'yi gözaltına aldı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 15 bin lira, 4 cep telefonu, 3 güneş gözlüğü, 1 kol saati, 2 bileklik, 4 zincir kolye, 1 çift altın küpe ile kozmetik ürünleri ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından şüpheliler Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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