Erdemli\'de Fuhuş Operasyonu: 22 Gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesinde gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızkalesi Mahallesi'ndeki gazino ve masaj salonları ile günübirlik konaklama tesislerine operasyon düzenlendi.

Fuhuş yapıldığı iddia edilen adreslerdeki 22 şüpheli yakalandı, pompalı tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmada 2'si yabancı uyruklu 19 mağdur kadına ulaşıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, suç gelirinden elde edildiği belirlenen 15 tapu ve 23 araca ele konuldu.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 22 şüphelinin işlemleri sürüyor.