Erdemli\'de Meyve Bahçesinde Yangın Çıktı

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde meyve bahçesinde yangın çıktı. Ekipler, yakındaki ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde meyve bahçesinde yangın çıktı. Meyve bahçesindeki yangın, yakındaki ağaçlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alıp, söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.