Erdemli\'de Motosiklet Kazası: Genç Yaşamını Yitirdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet İlvan (16) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y. yönetimindeki 33 BES 980 plakalı otomobil ile Mehmet İlvan idaresindeki 33 VLY 94 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada İlvan ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlvan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet İlvan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.