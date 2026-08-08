Erdemli'de Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Erdemli'de Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

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Mersin'in Erdemli ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan Murat Özbolat'ın davasında 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargıpınarı Mahallesi'nde 30 Temmuz'da, tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat'ın (49) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayla ilgili firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Olay

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 30 Temmuz'da bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, sitenin yönetim odasında beraberindekilerle oturduğu sırada kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Bacağından yaralanan Özbolat, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdemli'de Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama - Son Dakika

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