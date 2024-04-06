Erdemli\'de yangında ölen 3 kişinin aynı aileden olduğu şüpheli tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kırsal mahallede yangın çıkan ev ve araçta aynı aileden 3 kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlemin Mahallesi'nde dün yangın çıkan evde hayatını kaybeden Nurgül Kaya (33) ve oğlu Emrullah Kaya (13) ile kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunan Neşet Kaya'nın (40) cenazelerinin hastanedeki işlemleri tamamlandı.
Cenazeler, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü.
Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekipleri H.E'yi (35) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İddiaya göre, şüpheli H.E'nin yangında hayatını kaybeden Nurgül Kaya'nın alyansını bir kuyumcuya sattığı öğrenildi. Bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erdemli ilçesinde dün, ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Evde yapılan incelemede, Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlenmiş, mahalleye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yanmış araçta ise vücudunda yanıklar olan baba Neşet Kaya'nın cansız bedeni bulunmuştu.
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