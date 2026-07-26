Erdemli'de Yelkenli Kıyıya Çarptı
Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yelkenli kıyıya çarptı, kaldırma çalışmaları başladı.
Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarındaki yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya çarptı.
İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarda bir yelkenli sürüklendi.
Kıyıya çarpan yelkenlide hasar oluştu.
Karaya oturan deniz aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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