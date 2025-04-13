Erdemli'nin Takımına Balkonlardan Destek: 5 Binden Fazla Taraftar Maçı İzledi

Futbol aşkı, süper lig değil amatör: Taraftarlar balkonları ve damları doldurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 amatör takım Bölgesel Amatör Ligine çıkma karşılaşmasında mücadele etti, binlerce taraftar karşılaşmayı izlemeye gelince tribünler yetmedi

Kaldırımların dolduğu, binaların balkonları ve damlardan izlenen maçı Erdemli Belediyespor kazanarak, bir üst lige şampiyon olarak yükselmeyi garantiledi

MERSİN - Mersin'de iki ilçe takımının çekişmeli maçını izlemeye gelen taraftarlar tribünleri doldurunca, dışarda kalanlar kaldırımların yanı sıra, balkon ve damlara çıkarak karşılaşmayı izledi. 3 kırmızı, 7 sarı kartın çıktığı çekişmeli maçta Erdemli Belediyespor karşılaşmayı 3-1 kazanarak BAL ligine yükseldi.

Süper Amatör Lig'de mücadele ederek başarılı bir sezon geçiren takımlardan Erdemli Belediyespor ile Tarsus'un İdman Yurdu 1923 Futbol Kulübü BAL ligine çıkmak için oynanan play off karşılaşmasının 5. haftasında karşı karşıya geldi. İki takımın iddialı karşılaşması Erdemli Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşma çekişmeli olunca taraftarlarda stada akın etti. Polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar tribünleri tıka basa doldurdu. 5 binden fazla taraftarın gelmesiyle tribünler tamamen dolunca bir çok kişi maçı dışarıdan izlemek zorunda kaldı. Spor severler, tellerin çevresine ve kaldırıma sandalye atarak maçı izledi. Bazı taraftarlar ise stadın yanında bulunan 3'er katlı iki binanın balkonları ve damlarını doldurdu.

Zaman zaman gerginlikler ve sert mücadelenin olduğu karşılaşmada 3 kırımızı, 7 sarı kart çıktı. Misafir takımın 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı, ev sahibi takım 3-1 kazanmayı bildi. 90 dakika çekişmeli geçen karşılaşmada hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla, hem taraftarlar hem de hiç yenilmeden kazanan Erdemli Belediyespor takımı play off maçlarının bitiminde bir hafta kala BAL ligine şampiyon olarak yükselmeyi garantilemenin kutlamasını yaptı.

Taraftarlar balkonlardan takımını destekledi

Karşılaşmayı izleyen taraftarlardan Serkan Göksel, maça geldiklerini ancak tribünlerin almadığını bu nedenle her yerin insanlarla dolduğunu kaydetti. Takımı desteklemeye gelen kadın taraftarlardan Gülhan Eraslan, Müge Nasif ve Naciye Durak ise, tribünlerin dolu olduğu için balkondan izlediklerini ve takımlarını desteklediklerini söyledi.

Takımı desteklemeye gelen ve balkonda maçı izleyenlerden Ceyhun Sulu, tribünlerde yer kalmadığı için insanların damlara bile çıktığını ifade etti.

"Süper lig takımı gibi taraftar desteği vardı"

Maç sonu takımla şampiyonluk kutlaması yapan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise" Süper lig takımı gibi taraftar desteği vardı. Ben tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Erdemli'nin Erdemli insanına yakışan bir takımı da vardı. Güzel bir atmosferde güzel bir maç oldu. Göreve geldiğimiz ilk senemiz de şampiyon olduk. Hedefimiz inşallah 3. lig. Büyük hedeflerle Erdemli'yi Türkiye'de temsil etmek istiyoruz"dedi.