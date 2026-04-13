Erdoğan: Aileye saldırı devlete nişan alır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının politika belirleme sürecine önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, ailenin toplumun hareket merkezi olduğunu ve aileye yönelik saldırıların devletin ve milletin omurgasına nişan aldığını ifade etti. Hükümet olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını, 2024'te Nüfus Politikaları Kurulu'nu kurduklarını ve 2025'i Aile Yılı ilan ederek destek paketleri devreye aldıklarını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlere destek sağlandığını, doğum yardımları ve çeşitli indirimlerle ailelere yardım edildiğini belirtti.

Bağımlılığın aileye yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, sanal bahis, sosyal medya, tütün, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklarla mücadele ettiklerini söyledi. Yapay zeka ve dijital teknolojilerin ekran bağımlılığı gibi yeni bağımlılıkları artırdığını, bunun çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu ve bu sarmaldan kurtulmanın önemli olduğunu ifade etti. Kumar bağımlılığının ciddi bir sorun haline geldiğini, Kasım ayında yayınlanan genelge ile sanal ortamda yasadışı bahis ve kumarla mücadele eylem planını uygulamaya geçirdiklerini, ilk verilerin sorunun kontrol altına alınmaya başlandığını gösterdiğini açıkladı.

Yeşilay'ın raporuna göre bağımlılığın Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, bağımlılığın hem sağlığa hem de ekonomiye zarar verdiğini söyledi. Devlet olarak her türlü önlemi aldıklarını, Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarının seferberlik ruhuyla çalıştığını ve kadın kollarının eğitim çalışmalarının sigara bırakma kliniklerine başvuruları artırdığını vurguladı. Bağımlılıkla mücadelenin kamuoyu desteğiyle daha başarılı olacağını ifade etti.