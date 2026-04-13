Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan: Aileye saldırı devlete nişan alır

13.04.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyi korumak için 2025'i Aile Yılı ilan ettiklerini ve bağımlılıkla mücadele eylem planı başlattıklarını açıkladı. Bağımlılığın yıllık ekonomik maliyetinin 78 milyar dolar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının politika belirleme sürecine önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, ailenin toplumun hareket merkezi olduğunu ve aileye yönelik saldırıların devletin ve milletin omurgasına nişan aldığını ifade etti. Hükümet olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını, 2024'te Nüfus Politikaları Kurulu'nu kurduklarını ve 2025'i Aile Yılı ilan ederek destek paketleri devreye aldıklarını açıkladı. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlere destek sağlandığını, doğum yardımları ve çeşitli indirimlerle ailelere yardım edildiğini belirtti.

Bağımlılığın aileye yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, sanal bahis, sosyal medya, tütün, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklarla mücadele ettiklerini söyledi. Yapay zeka ve dijital teknolojilerin ekran bağımlılığı gibi yeni bağımlılıkları artırdığını, bunun çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu ve bu sarmaldan kurtulmanın önemli olduğunu ifade etti. Kumar bağımlılığının ciddi bir sorun haline geldiğini, Kasım ayında yayınlanan genelge ile sanal ortamda yasadışı bahis ve kumarla mücadele eylem planını uygulamaya geçirdiklerini, ilk verilerin sorunun kontrol altına alınmaya başlandığını gösterdiğini açıkladı.

Yeşilay'ın raporuna göre bağımlılığın Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, bağımlılığın hem sağlığa hem de ekonomiye zarar verdiğini söyledi. Devlet olarak her türlü önlemi aldıklarını, Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarının seferberlik ruhuyla çalıştığını ve kadın kollarının eğitim çalışmalarının sigara bırakma kliniklerine başvuruları artırdığını vurguladı. Bağımlılıkla mücadelenin kamuoyu desteğiyle daha başarılı olacağını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sivil Toplum, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:35:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.