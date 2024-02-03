Erdoğan: \'Altılı masa\' projesi yerinde yeller esiyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, "Gerçek Belediyecilik" anlayışlarının özünde, afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmek olduğunu vurguladı.

Bu anlayışın temelinde, yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapıların tesis edilmesi, çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler, kadınların başta olduğu toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerinin genişletilmesinin de bulunduğunu belirten Erdoğan, maddi ve manevi desteklerle aile kurumunu korumanın, çevreye ve tabiata duyarlı, yönetim uygulamalarını yaygınlaştırmanın, mimarisi estetikle yoğurulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentler kurmanın ve kırsaldaki hayat şartlarını yükseltmenin de temel anlayışları olduğunu ifade etti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Amacımız katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bunun için büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe belediyeleri o derece kritik ehemmiyete sahiptir. Şehrin topyekun kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız. İlçe adaylarımızın tespitiyle birlikte Hatay'da büyükşehir başta olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda belediyeyi ittifakımıza kazandırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız."

"31 Mart'ta Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına yürekten inanıyorum"

"Gerçek belediyeciliğin miladı olacak 31 Mart'ta, Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına, yeni ufuklara doğru yelken açacağına yürekten inanıyorum." diyen Erdoğan, salondaki katılımcılara, şu sözlerle seslendi:

"31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi, 'Gerçek Belediyecilik'le taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye'miz yolumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız?"

Salondan "evet" yanıtını alan Erdoğan, bunun için hep birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Hatay'ı "Gerçek Belediyecilik"le yeniden buluşturmak için çok mücadele edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehrimizi, merkezi idarede olduğu gibi yerelde de hizmetle, eserle, yatırımla en önemlisi de ufukla, vizyonla tekrar kucaklaştıracağız. Atalarımız, 'zaman her şeyin ilacıdır.' demişlerdir. Yaralar, zamanla kabuk bağlar. Acılar zamanla azalır, hafifler. Yalanlar, zamanla albenisini kaybeder. Hakikatler zamanla daha net görünür. Doğruluğun, iyiliğin, dürüstlüğün değeri zamanla daha iyi anlaşılır. Özellikle siyasette zaman, samimiyeti hesapçıdan, çalışkanı tembelden, ufuksuzu vizyon sahibinden ayıran en önemli unsurdur. Biz 40 yılı aşan siyasi hayatımızda bu gerçeğe defalarca şahitlik ettik. Millete 'umut' diye pazarlanan nice proje siyasi şahsiyetin, nice proje siyasi oluşumun zamanla yok olup gittiğini gördük.

Bunun en son örneği Cumhur İttifakı'nın karşısına dikilen derme, çatma yapıydı. Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor. Cumhur İttifakı ise tüm sabotajlara, tüm çelme takmalara rağmen hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor. Çünkü biz günlük çıkarlar etrafında değil ortak değerler etrafında bir araya geldik. Şunu bir kez daha açık ve net ifade etmek isterim; Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların ölüm kusan silahlarına karşı milli iradeyi korumak, milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak gayesiyle kurulmuştur."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkesi etrafında güçlerini birleştirenlerin ittifakı olduklarını belirten Erdoğan, "Bizde küçük hesaplar olmaz, bizde kendi çıkarını ülkenin menfaatinin üstünde görme gafleti olmaz. Bizde bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlarla demlenmek olmaz. Bizde siyasi kariyeri için tüm ilkelerini tezgaha koyan, işportacı siyaset anlayışı asla ve asla olmaz. Bizim için aslolan Türkiye ve Türk milletinin esenliği, huzuru ve bekasıdır. Bizim için aslolan şehirlerimizin hak ettiği hizmetlere kavuşmasıdır. Bizim için aslolan her bir vatandaşımızın güvende hissetmesidir. Bu uğurda verdiğimiz ve başarıya ulaştırdığımız her mücadeleyi şeref payemiz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)