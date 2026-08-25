Erdoğan: Barış Mücadelesinden Geri Durmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri istemiyor, endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri istemiyor, endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz."
Kaynak: AA
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