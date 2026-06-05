Erdoğan: Daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz - Son Dakika
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Erdoğan: Daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz

05.06.2026 18:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü'nde daha yeşil, temiz bir Türkiye için atık yönetimi, iklim dostu teknolojiler ve ağaçlandırma gibi alanlarda yürütülen çalışmaları vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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