Erdoğan\'dan DEİK\'e 40. Yıl Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEİK'in, 40 yaşın birikimiyle, tecrübesiyle, olgunluğuyla inşallah yoluna çok daha güçlü devam edeceğine inanıyorum. DEİK ailesine başarılarla dolu daha nice 40 yıllar diliyorum." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda konuşan Erdoğan, katılımcılarla birlikte olmaktan, 40'ıncı yıl heyecanını paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, genel kurulun ülke, millet ve ülke ekonomisi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, DEİK çatısı altında emek vermiş, ülke ekonomisinin şahlanışına katkıda bulunmuş, Türk ürünlerini dünyanın en ücra köşelerine ulaştırmış tüm iş insanlarına şükranlarını sunarken, ahirete intikal eden DEİK üyelerine de Allah'tan rahmet niyaz etti.

DEİK'in kuruluşuna öncülük eden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı özellikle rahmetle yad ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Merhum Özal, çok farklı bir başbakan ve cumhurbaşkanıydı. Karşılaştığı onca zorluğa, onca engele, statükodan çıkar devşirenlerin takoz siyasetine rağmen Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açmış, devrinin çok ötesinde hizmetlere imza atmış bir devlet ve siyaset adamıydı. Rabbim ondan razı olsun, mekanını inşallah cennet eylesin." dedi.

Erdoğan, insanın eseriyle yaşadığını, rahmetli Özal'ın da eser ve hizmetleriyle milletin kalbinde yaşamaya devam ettiğini kaydederek, "Onun ülkemize bir armağanı olan DEİK, Türk iş dünyasının uluslararası alandaki lokomotif kuruluşu olarak bu yıl 40'ıncı yaşını kutluyor. 40 sene önce dikilen fidanın, bugün 153 iş konseyi, 92 kurucu kuruluş ve 5 bine yakın üye sayısıyla kolları dünyanın dört bir yanına uzanan devasa bir çınara dönüştüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

DEİK Başkanı Nail Olpak'ın konuşmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Biraz evvel Nail Bey, 40 sayısının kültürümüzdeki yerini ve anlamını son derece veciz bir şekilde ifade etti. DEİK'in, 40 yaşın birikimiyle, tecrübesiyle, olgunluğuyla inşallah yoluna çok daha güçlü devam edeceğine inanıyorum. DEİK ailesine başarılarla dolu daha nice 40 yıllar diliyorum. Bugün DEİK'in 40'ıncı yaşını gururla kutlarken, aynı zamanda 4'üncü Ustalara Saygı Ödül Törenimizi de gerçekleştiriyoruz. 40 kere maşallah." diye konuştu.

Erdoğan, takdim ettikleri ödüllerin iş dünyasının heyecanını tazelemesini, rekabet gücünü artırmasını temenni ettiğini kaydederek, "Başarılarıyla ilham veren, yeni yollar açan, değer üreten, küresel vizyonu milli değerlerle harmanlayan ustalarımızı canıgönülden tebrik ediyor, vefat edenlere Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Genel kurul münasebetiyle tüm katılımcılara, tüm iş adamlarımıza, tüm DEİK üyelerine bir kez daha 'Yolunuz açık olsun.' diyorum." ifadelerini kullandı.

