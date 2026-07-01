Erdoğan'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

01.07.2026 14:18
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"Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı - Son Dakika

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