Erdoğan'dan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajı şöyle:

"Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum"