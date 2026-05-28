Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hacılara telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac ibadetini yerine getiren Türk hacılarla telefonda görüştü.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarına telefonda selam ve saygılarını iletti.
Hacıların kendisini selamlamasının ardından Erdoğan, "Rabbim haccınızı makbul eylesin, duada bizleri de unutmayın inşallah. Herkese selamlar, saygılar, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
