Erdoğan'dan Kapsamlı Vergi Teşvik Paketi: Altı Başlıkta Detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü İstanbul Finans Merkezi'nde altı başlıktan oluşan bir vergi teşvik paketi açıkladı. Paket, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisi oranını %9'a, diğer ihracatçılar için %14'e indiriyor. Ancak 'imalatçı ihracatçı' tanımının net olmaması ve asgari kurumlar vergisi (%10 taban) nedeniyle fiili etki sınırlı kalabilir.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki transit ticaret kazançlarında indirim %100'e çıkarılırken, İFM dışındaki transit ticaret kazançlarının %95'i matrahtan indirilebilecek. Bölgesel yönetim merkezleri için de benzer bir istisna getiriliyor; İFM içindeki kazançların %100'ü, dışındakilerin %95'i 20 yıl boyunca vergiden muaf olacak. Hizmet ihracında indirim oranı %80'den %100'e çıkarılıyor, ancak asgari vergi uygulaması nedeniyle fiili sıfırlama mümkün olmayabilir.

Yurt dışında yaşayanlara, son üç yılda Türkiye'de mükellef olmamaları koşuluyla, yurt dışı kaynaklı gelirlerinde 20 yıl vergi muafiyeti ve %1 veraset vergisi öngörülüyor. Ayrıca yedinci kez uygulanacak varlık barışı ile yurt dışındaki varlıklar %2-3 vergiyle veya vergisiz Türkiye'ye getirilebilecek. Paketin başarısı, tanımların netliği ve asgari vergi ile uyuma bağlı.