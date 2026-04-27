Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'dan Kapsamlı Vergi Teşvik Paketi: Altı Başlıkta Detaylar

27.04.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde imalatçı ihracatçılardan hizmet ihracına, varlık barışından yurt dışı dönüş teşvikine kadar geniş bir vergi paketi açıkladı. Paketin uygulamadaki belirsizlikleri ve asgari kurumlar vergisi ile çelişkileri dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü İstanbul Finans Merkezi'nde altı başlıktan oluşan bir vergi teşvik paketi açıkladı. Paket, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisi oranını %9'a, diğer ihracatçılar için %14'e indiriyor. Ancak 'imalatçı ihracatçı' tanımının net olmaması ve asgari kurumlar vergisi (%10 taban) nedeniyle fiili etki sınırlı kalabilir.

İstanbul Finans Merkezi'ndeki transit ticaret kazançlarında indirim %100'e çıkarılırken, İFM dışındaki transit ticaret kazançlarının %95'i matrahtan indirilebilecek. Bölgesel yönetim merkezleri için de benzer bir istisna getiriliyor; İFM içindeki kazançların %100'ü, dışındakilerin %95'i 20 yıl boyunca vergiden muaf olacak. Hizmet ihracında indirim oranı %80'den %100'e çıkarılıyor, ancak asgari vergi uygulaması nedeniyle fiili sıfırlama mümkün olmayabilir.

Yurt dışında yaşayanlara, son üç yılda Türkiye'de mükellef olmamaları koşuluyla, yurt dışı kaynaklı gelirlerinde 20 yıl vergi muafiyeti ve %1 veraset vergisi öngörülüyor. Ayrıca yedinci kez uygulanacak varlık barışı ile yurt dışındaki varlıklar %2-3 vergiyle veya vergisiz Türkiye'ye getirilebilecek. Paketin başarısı, tanımların netliği ve asgari vergi ile uyuma bağlı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul Finans Merkezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:59:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.