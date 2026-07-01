Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Hilal'in Ailesine Başsağlığı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde askeri araç kazası sonucu yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Hilal'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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