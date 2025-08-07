Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

07.08.2025 12:20
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmediğini, bundan sonra da verilmeyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektup gönderdi.

Mektubun başında şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarını en kalbi duygularla selamladığını ifade eden Erdoğan, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.

Şüheda yurdu toprakların her karışının, şehit ve gazilerin kanlarıyla yoğrulduğunu belirten Erdoğan, "Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren ülkede, sınırlarda ve bölgede terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bu uğurda binlerce canı şehit verdiklerini, binlerce kişinin de gazilikle müşerref olduğunu, ancak şehit ve gazilerin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmediklerini kaydetti.

Erdoğan, şimdi ise milletle birlikte "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine doğru yürüdüklerini, ülkeyi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ettiklerini bildirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum, bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır."

Allah'tan yar ve yardımcı olması dileğinde bulunan Erdoğan, şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz etti, gazilere hayırlı ve bereketli ömür diledi.

Erdoğan, şehit ve gazileri yetiştiren anne ve babaların mübarek ellerinden, şehitlerin emaneti olan evlatları ise gözlerinden öptüğünü belirtti.

"Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline inşallah eninde sonunda varacağız"

Erdoğan, ayrıca tüm vatandaşlara da "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili mektup gönderdi.

Mektupta, milletin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarında taşıdıklarının bilinciyle büyük ve güçlü bir Türkiye için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, son 23 yılda yaptıkları yatırımlarla, hayata geçirdikleri proje, reform, hizmet ve düzenlemelerle, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada muteber bir konuma getirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, önlerine çıkarılan tüm engellere rağmen milletle el ele vererek demokrasiyi güçlendirdiklerini, hak ve özgürlüklerin önünü açtıklarını, vesayet odaklarını bertaraf ettiklerini ve milli iradeyi ülkenin tüm kurumlarında egemen kıldıklarını kaydetti.

Terörün her türlüsüyle tavizsiz şekilde mücadele ederken, 86 milyon vatandaşın barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşaması için gerekli tüm adımları attıklarını vurgulayan Erdoğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Fitne duvarlarını yıkmak, kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak, kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihi bir sorumluluk üstlenerek Terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline inşallah eninde sonunda varacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak, bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle süsleyeceğiz.

Şundan emin olunuz, ne yaptığımızı gayet iyi biliyor, stratejik bir akılla, çok büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Attığımız her adımı inceden inceye hesap ediyoruz. Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla da olmayacaktır. Şehitlerimizin asil ruhlarını incitecek, gazilerimizi üzecek, şehit ailelerimizi mahzun ve mahcup edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Cenabıallah'ın izni, milletimizin dua ve desteğiyle aydınlık bir gelecek için mücadele etmeyi sabırla, kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun, umduklarımıza nail eylesin."

Kaynak: AA

