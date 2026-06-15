Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hicri yıl tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."