Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hicri yıl tebriği - Son Dakika
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