Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

21.06.2026 00:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı - Son Dakika

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