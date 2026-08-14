Erdoğan: En Büyük Eserim Gençlik İklimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dil bilen, dünyayı okuyan, tarihini idrak eden, imanlı ve vatansever bir gençliğin geldiğini belirterek, en büyük eserinin bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, tarihini idrak eden, imanlı, vatansever bir gençlik geliyor. En büyük eserim, bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek oldu"
Kaynak: AA
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