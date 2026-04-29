Erdoğan: Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Filistin'in yiğit evlatlarını selamlayarak, 'Daima yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum' dedi. Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, bu zaferin Türk, Kürt, Arap ittifakının stratejik önemini gösterdiğini belirtti. 'Bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz' diyen Erdoğan, bölgedeki oyunlara gelmenin ihanet olduğunu vurguladı. Ayrıca 500 bin konutun anahtarlarının 2027 Mart'ta teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.