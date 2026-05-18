Erdoğan: Fırsatçı fiyatlama ile karşı karşıyayız

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada "Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır" dedi. Erdoğan, piyasadaki "fırsatçılara" yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) töreninde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TOBB'un 367 Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odası'yla özel sektörün çatı kuruluşu olarak çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün itibarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten 3 oda sistemidir" şeklinde konuştu.

"Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz" diyen Erdoğan, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, "Asrın felaketinde tüm imkanlarınızı, tüm kaynaklarınızı depremzedelerimiz için sahaya sizler indirdiniz. Afetzedelerimize söz verdiğimiz ve hamdolsun geçtiğimiz yılın aralık ayı itibarıyla anahtarlarını teslim ettiğimiz 455 bini aşkın deprem konutunun yapımına en büyük desteği sizler verdiniz. Türkiye'nin ilk elektrikli aracı Togg'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. Yurt içinde yüzde 35'lik pazar payıyla liderlik koltuğuna yerleşen Togg, birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor" dedi."

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Konuşmasında muhalefeti eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bununla birlikte şu hususu da üzülerek sizlerin ve milletimizin takdirine sunuyorum. Biz Türkiye'ye on yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. 'Bunlar otomobil üretmekten ne anlar' diyenlere cevabımızı nasıl Togg'u üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz."

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA BİR ÜST LİGE TAŞIDIK"

Millete ve memlekete hizmet yolunda neredeyse çeyrek asrı geride bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, "Son 23,5 yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık" dedi.

Geçen ay ihracatın, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak nisan ayı rekorunu kırdığını kaydeden Erdoğan, bu rakamın aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

2026 yılının ocak-nisan döneminde 88,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, yıllıklandırılmış mal ihracatının 2026'da yüzde 4,2 artışla 275,8 milyar dolara yükseldiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. SAHA 2026 Fuarı'nda 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandı."

İşsizlik oranımızı yüzde 8,1'e indirdik. İstihdam sayımızı 32,5 milyon kişiye, istihdam oranımızı ise yüzde 48,5'e yükselttik. İş gücüne katılma oranımız yüzde 52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor.

Şu gerçeğin en yakın şahidi sizlersiniz: İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Ekonomi politikalarımızı oluştururken ve uygularken sizlerin kanaatlerine, önerilerine ve hatta eleştirilerine her daim kulak verdik. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.

"İŞ VE TİCARET AHLAKIMIZ AHİLİK GELENEĞİ İLE ŞEKİLLENMİŞTİR"

Öte yandan üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneği ile şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tağşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik; dayanışma demektir, yardımlaşma demektir. Hakkın rızasını halkın iyiliğiyle, faydasıyla, esenliğiyle bir görmek demektir. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum."