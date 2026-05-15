Erdoğan: Hürmüz krizi, Türk dünyasını birleştiren projelerin önemini gösterdi

(ANKARA) - Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'da düzenlenen Gayriresmi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı merkezli krizin "Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projelerinin" önemini gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan'da düzenlenen Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasında teknoloji, yapay zeka, savunma sanayi, dijital dönüşüm ve Türk dünyası arasındaki stratejik işbirliği başlıklarına vurgu yapan Erdoğan, sözlerine "Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum" ifadeleriyle başladı.

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Türk dünyasının gelecekte daha fazla söz sahibi olabilmesi için teknoloji alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, zirvenin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenmesini "çok isabetli" bulduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl içinde müteakip dönem başkanlığı sırasında teşkilat bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileri taşımayı hedeflediğini söyledi. Erdoğan, yapay zeka, dijital dönüşüm, savunma sanayi işbirliği ve Orta Koridor projelerinin Türk dünyasının stratejik öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini belirtti.

"Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir" diyen Erdoğan, yapay zeka teknolojileriyle birlikte yeni risk alanlarının ortaya çıktığını belirterek veri bankaları ve kritik ulusal altyapılara yönelik tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi."

Erdoğan ayrıca "Kasım ayında ülkemizde düzenleyeceğimiz COP31 İklim Konferansı'nı yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları öne çıkaran bir yaklaşımla tasarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ORTAK ALFABE VE ORTAK DİL MESAJI

İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" şiarına "dijital vizyonda birlik" anlayışının eklenmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, güçlü dijital altyapılar, veri temelli kamu yönetimi ve dijital bağlantısallığın önemine dikkat çekti. Erdoğan, yapay zekanın "bir tahakküm aracına dönüşmemesi" gerektiğini de söyledi.

Erdoğan ayrıca "Ortak Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme kadar geniş bir alanda kullanılması önemlidir...Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

HÜRMÜZ KRİZİ VE ORTA KORİDOR VURGUSU

Erdoğan, bölgesel krizlerin Türk dünyası açısından ortak hareket etmenin stratejik önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin gösterdiği üzere, Orta Koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir" dedi.

Bölgesel krizlerin savunma işbirliğinin önemini artırdığını söyleyen Erdoğan, "Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz, savunmamızı güçlendirmemiz ve savunma sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor... Türkiye olarak yüksek teknoloji ile şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.