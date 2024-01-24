Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Reisi, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Reisi, merdivende Türkiye ve İran bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.