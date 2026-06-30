Erdoğan: İşsizlik 37 aydır tek haneli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Polis Akademisi'nden mezun olan 13 bin 610 öğrencinin mezuniyet törenine 25 Haziran'da katıldıklarını anımsatan Erdoğan, 2025-2026 eğitim, öğretim yılının son günü olan 26 Haziran'da da Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet merasiminde Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek gençlerin diploma sevincini paylaştıklarını kaydetti.

Yaz tatiline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm öğrencilerin verimli, huzurlu, keyifli bir tatil geçirmelerini temenni eden Erdoğan, öğretmenlere emekleri için teşekkür etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne iştirak ettiklerini anımsatan Erdoğan, savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticareti olumsuz anlamda etkilediği bir dönemde Türkiye'nin başarı grafiğinin yükselmeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2025'te 395,9 milyar dolar değerinde mal ve hizmet ihraç ederek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını dile getiren Erdoğan, ihracatta yakalanan bu ivmeyi özel sektörle dayanışma içinde daha yukarılara taşıyacaklarının altını çizdi.

Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılara yeni imkanlar sunmaya devam ettiklerini aktaran Erdoğan, "Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont kredilerinin günlük limitini 500 milyon lira ilave ile 5 milyar liraya yükselttik. Tüm ihracatçılarımız için hayırlı, uğurlu olsun diyor, ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran tüm firmalarımıza tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladığını hatırlatan Erdoğan, işsizlik oranının mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak yüzde 8,2 olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

İşsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azaldığını, gençlerde bu oranın 0,7 puanı bulduğunu aktaran Erdoğan, "İstihdam edilenlerin sayısı da bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

"Üreten sağlık modelimizin stratejik önemini teyit etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldıklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kalp-akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, "Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın kullanımı, üreten sağlık modelimizin stratejik önemini de teyit etmiştir." dedi.

Bir diğer gurur verici haberin de Fas'ın Tanca şehrinden geldiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, 240 binden fazla yerel yönetimin temsil edildiği Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. 7 yıllık yoğun bir diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü daha da artıracağına inanıyorum. Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken, bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır, zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir. Her iki başarıda da emeği geçenleri kutluyor, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

"İnsani ihtiyaçların karşılanması için planlamaları yapıyoruz"

Venezuela'da yaşanan depremlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içinde 2 askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz, 5 arama kurtarma aracı, 6 arama kurtarma köpeğimizle Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarıyla temas halinde hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de bölgedeki öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlamaları yapıyoruz. Belediyelerimizin de dost Venezuela halkı için çeşitli yardım kampanyaları tertiplediklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına bir kez daha geçmiş olsun diyor, Türk milletinin yanlarında olduğunu ve olacağını tekrar ifade etmek istiyorum."

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

(Bitti)