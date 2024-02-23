Erdoğan: İstanbul\'da yaşanan komediye panikle saldırıyorlar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri, 'Son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor." dedi.

Erdoğan, partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, nice gönül sultanının, kahramanın, pehlivanın, sanatçının şehri Balıkesir'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mayısta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı olarak yüzde 46 düzeyinde oy aldıklarını anımsatarak Balıkesir halkına teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Tarihiyle kültürüyle eşsiz tabiatıyla hepsinden önemlisi baş tacı insanıyla medarıiftiharımız olan Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır."

"Başkent oldun Karesi'ye/ Varlığın Hakk'tan hediye/ Minnetin yoktur kimseye/ Ne güzelsin Balıkesir" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamları istediğini ve şu an miting alanında 85 bin kişinin olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda caddeler boyu Balıkesirlilerle beraber olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çocuklar, kadınlar, tüm halk oyunları ekipleri, bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Ama benim bildiğim Balıkesir, bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Öyle mi?"

"Kazanmak değil kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri, 'Son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)