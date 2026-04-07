Erdoğan, İstanbul'daki Saldırıyı Lanetledi ve Savunma Sanayisindeki Yatırımları Açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde yaşanan ve 'terör saldırısı' olarak nitelendirilen olaya ilişkin konuşan Erdoğan, kahraman güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetlediğini ifade etti. Menfur terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilirken, müdahale sırasında 2 kahraman polisin hafif yaralandığını belirtti. Saldırıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı, emniyet ve istihbarat birimlerinin gerekli tahkikatları süratle başlattığını söyledi. Yaralı polislere acil şifalar dileyen Erdoğan, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ve Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Erdoğan, savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği geride bıraktıklarını, Kırıkkale yakıt üretim tesisleri, Lalahan harp başlığı tesisi, İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezi'nin açılışını yapacaklarını açıkladı. Ayrıca Tayfun, Siper, Atmaca, Hisar-A, Hisar-O ve Sungur sistemleri ile Çakır, SOM, SİHA'ların keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi birçok silah grubunu kahraman orduya teslim edeceklerini, Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerinin temellerini atacaklarını belirtti. Bu yatırımlarla savunma sanayisini güçlendirecek, katmanlı hava savunma sistemini tahkim edecek, stratejik gücü artıracak ve akıllı mühimmat ailesine seri üretim hızına katkı yapacaklarını söyledi. Tamamlanan yatırım bedelinin 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeğinin ise 3 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Erdoğan, son 23 yılda geliştirilen ürün, sistem, yazılım ve platformlarla Türkiye'nin kendi semalarını koruyan, platformlarını donatan, mühimmatını geliştiren bir ülke haline geldiğini vurguladı. Dijitalleşme ve yapay zeka temelli algoritmaların savunma konseptini şekillendirdiği bir dönemde, teknoloji ilerledikçe ihtiyaç duyulan ürünlerin niteliğinin değiştiğini belirtti. Yakın çevredeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe savunma sanayii başta olmak üzere her alanda büyük bir şahlanışa imza atacaklarını söyledi. Roketsan'ın 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptığını, 7 bini aşkın çalışanı ve derin mühendislik birikimiyle savunma sanayisinin yüksek teknoloji karakterini güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca, uzaya bağımsız erişim hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini ve Roketsan'ın bu vizyona katkı sağlayacağını belirterek, sektöre emeği geçen herkese teşekkür etti.