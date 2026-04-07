Erdoğan, İstanbul'daki Saldırıyı Lanetledi ve Savunma Sanayisindeki Yatırımları Açıkladı
Erdoğan, İstanbul'daki Saldırıyı Lanetledi ve Savunma Sanayisindeki Yatırımları Açıkladı

07.04.2026 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısını kınayarak, savunma sanayisinde tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar atıldığını ve yeni tesislerin açılışını yaptıklarını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde yaşanan ve 'terör saldırısı' olarak nitelendirilen olaya ilişkin konuşan Erdoğan, kahraman güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetlediğini ifade etti. Menfur terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilirken, müdahale sırasında 2 kahraman polisin hafif yaralandığını belirtti. Saldırıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı, emniyet ve istihbarat birimlerinin gerekli tahkikatları süratle başlattığını söyledi. Yaralı polislere acil şifalar dileyen Erdoğan, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ve Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Erdoğan, savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği geride bıraktıklarını, Kırıkkale yakıt üretim tesisleri, Lalahan harp başlığı tesisi, İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezi'nin açılışını yapacaklarını açıkladı. Ayrıca Tayfun, Siper, Atmaca, Hisar-A, Hisar-O ve Sungur sistemleri ile Çakır, SOM, SİHA'ların keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi birçok silah grubunu kahraman orduya teslim edeceklerini, Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerinin temellerini atacaklarını belirtti. Bu yatırımlarla savunma sanayisini güçlendirecek, katmanlı hava savunma sistemini tahkim edecek, stratejik gücü artıracak ve akıllı mühimmat ailesine seri üretim hızına katkı yapacaklarını söyledi. Tamamlanan yatırım bedelinin 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeğinin ise 3 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Erdoğan, son 23 yılda geliştirilen ürün, sistem, yazılım ve platformlarla Türkiye'nin kendi semalarını koruyan, platformlarını donatan, mühimmatını geliştiren bir ülke haline geldiğini vurguladı. Dijitalleşme ve yapay zeka temelli algoritmaların savunma konseptini şekillendirdiği bir dönemde, teknoloji ilerledikçe ihtiyaç duyulan ürünlerin niteliğinin değiştiğini belirtti. Yakın çevredeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe savunma sanayii başta olmak üzere her alanda büyük bir şahlanışa imza atacaklarını söyledi. Roketsan'ın 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptığını, 7 bini aşkın çalışanı ve derin mühendislik birikimiyle savunma sanayisinin yüksek teknoloji karakterini güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca, uzaya bağımsız erişim hedefi doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini ve Roketsan'ın bu vizyona katkı sağlayacağını belirterek, sektöre emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Terör, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
