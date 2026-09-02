Erdoğan: Karadeniz'de Sivil Taşımacılık Güvenliği Kritik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının güvenliğinin önemine dikkat çekerek, taraflar arasındaki mücadelenin sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini tehdit edecek boyuta taşınmaması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının güvenliği önemli. Tarafların mücadelesi sivillerin, ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak noktaya taşınmalı"
Kaynak: AA
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