Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından yurda döndü - Son Dakika
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Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından yurda döndü

14.07.2026 21:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani için taziye ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler de yurda döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından yurda döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından yurda döndü - Son Dakika
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