Erdoğan Kırgızistan'da, vekalet Yılmaz'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ağustos-1 Eylül Kırgızistan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereyle bu görev Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Yılmaz'a verildi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: DHA
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