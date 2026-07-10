Erdoğan ve Liberya Lideri Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Liberya Lideri Görüştü

10.07.2026 18:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile Vahdettin Köşkü’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin ticaret hacmi potansiyelini değerlendirmek için adımlar atmayı sürdürmenin faydalı olacağını belirtti.

Erdoğan, Liberya ile savunma sanayii, güvenlik, eğitim, ulaştırma gibi alanlarda da iş birliğimizi kuvvetlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyelikleri nedeniyle Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'ı tebrik etti.

Kaynak: ANKA

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