Erdoğan, Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'taki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenecek 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak. Program, bugün saat 10.30'da başlayacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak.
(Muş/10.30)
Kaynak: AA
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