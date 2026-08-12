Erdoğan: Mescid-i Aksa'da statükoya karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız"
Kaynak: AA
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