Erdoğan: Milletimiz siyasi şantajcılara itibar etmeyecek

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da; "Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra? Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya'da Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen mitingine katıldı. Erdoğan miting esnasında bir yurttaşa, "Ya tamam, ver, ver. Oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda bak görüyorsun burada işimiz var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"ŞEHRİMİZDE 48 BİN 837 KONUTUN YAPIMI SÜRÜYOR"

"Sözlerime başlarken geçtiğimiz yılın mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na destek veren Malatya'ya şükranlarımı bildiriyorum.

Asrın felaketinde şehrimizde 78 bine yakın konut, 25 bini aşkın köy evi, 27 bini aşkın ahır ve ticari alan zarar gördü. Geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimize 85 bine yakın çadır gönderdik. 36 bini aşkın konteyner kurduk. Yapılan çalışmalar sonunda Malatya'da 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu.

Deprem bölgesi genelindeki faaliyetlerimizi, binden fazla şantiyede 110 bin personelle yürütüyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

"İSTEYEN, İSTEDİĞİ YERDE SİYASET YAPABİLİR"

Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen, istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz.

"BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR"

Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra? Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır.

Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum.

Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramına da beraberce ulaşmak istiyoruz. Bunun için Ramazan'ı çok iyi değerlendirmemiz, rahmetinden ve bereketinden istifade etmemiz gerekiyor. Malatya'nın ülkenin ve milletine hayrına olan her hususta yaptığı gibi bu konuda da en ön safta yer alacağına inanıyorum.

Deprem dolayısıyla hasar gören Malatya-Nurdağı demiryolu kesimindeki çalışmalar sürüyor. Modernize ettiğimiz Malatya Havalimanı'mızın 2003 yılında 89 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz sene 730 bini geçti.

"HÜKÜMET CUMHUR İTTİFAKINDA, YEREL YÖNETİMLERDE DE EL ELE VERECEĞİZ"

İnşallah önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz yerel yönetimlerde de 31 Mart akşamı bizlere vereceğiniz destek ile; hükümet Cumhur İttifakı'nda, yerel yönetimlerde de inşallah bizler el ele vereceğiz ve Malatyamıza bugüne kadar ne destekler verdiysek çok daha fazlasını inşallah yapmaya devam edeceğiz."