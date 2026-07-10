Erdoğan: Milli güvenlikten taviz vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyeceklerini, milli güvenlikten asla taviz veremeyeceklerini belirterek, "Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) Yenilevent Kampüsü'nde düzenlenen 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi'nin mezuniyet törenindeki konuşmasında, Türk milleti olarak dünyada başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek ölçüde köklü ve zengin bir askeri birikime sahip olduklarını belirtti.

Türk Kara Kuvvetleri'nin iki hafta önce 2235'inci yaşını kutladığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en eski askeri müzesi olan Harbiye Askeri Müzesi'ni 1453'te kurmuş bir milletiz. Şunun altını özellikle çizmek durumundayım. Biz yalnızca bugünkü orduların temelini teşkil eden, onlu sistemi kuran değil, aynı zamanda hilal taktiğine asıl derinliğini veren, yontma keser taktiğini ve örtme harekatını da dünya savaş literatürüne kazandıran bir milletiz. Evcilleştirdiğimiz atları cenk meydanlarında fırtına gibi kullanarak piyade ağırlıklı savaşın konseptini biliyorsunuz, biz değiştirdik. Süvariye 360 derecelik manevra imkanı sunan üzengiyi ordu-millet olarak biz icat ettik. İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken, Sultan Fatih'in döktürdüğü Şahi toplarıyla karadan yürüttüğümüz gemilerle askeri dehamızın ışıltısıyla yeni bir destan kaleme aldık. Mehteri, savaş alanında birlikleri yönlendiren bir orkestra olarak yine biz kullandık."

Erdoğan, Türk milletinin daha birçok yeniliği harp sahasına ve sanatına kazandırdığına işaret ederek, "Tüm bunları yaparken toprakla birlikte gönüller de fethettik. Gücümüzü iyilik ve adaletle, zekamızı erdem ve merhametle taçlandırdık." diye konuştu.

"Gönül coğrafyamızda kanayan yaraları biz sarıyoruz"

Bugün de aynı çizgide ilerlediklerini ve ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıktıklarını dile getiren Erdoğan, "Gönül coğrafyamızda kanayan yaraları biz sarıyor, diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde mensubu oldukları uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösterdiklerini vurgulayarak, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptıklarını, değişen güvenlik koşulları ekseninde İttifak'ın geleceğini Türkiye'de ele aldıklarını bildirdi.

NATO'nun güney doğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerini müttefikleriyle paylaştıklarını aktaran Erdoğan, Ankara Zirvesi'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik. Bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken, 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız."

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan subayları tebrik ederek, üstlenecekleri görevlerinde başarı dileyen Erdoğan, misafir subayları da aynı samimi duygularla kutladığını belirterek, ülkelerindeki dostlarına da kendisinden selam götürmelerini istedi.

Programdan notlar

Programda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da konuşma yaptı.

Deniz Albay Adem Girgin de mezunlar adına konuşma yaparken, mezun misafir askerler adına da Kuzey Makedonya Kuvvet Komutanlarından Albay Fuat Alil konuştu.

Dönem birincilerine diplomaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

İkinciler diplomalarını Bakan Güler'in, üçüncüler Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un, dördüncüler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, beşinciler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, altıncılar ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun elinden aldı.

Misafir öğrencilere de diplomalarını Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu verdi.

(Bitti)