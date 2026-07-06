Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Rutte ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.