Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

20.06.2026 16:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile İstanbul'da görüştü.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile İstanbul'da görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Açık Deniz Karakol Gemisi CAm. Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi nedeniyle Türkiye'de bulunan Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü - Son Dakika

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