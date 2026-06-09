Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'a Anma - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'a Anma

09.06.2026 18:39
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"Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9'uncu yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti:

"Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak."

Kaynak: AA

Aybüke Yalçın, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'a Anma - Son Dakika

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