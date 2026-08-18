Erdoğan: Şehit yakınları ve gazilere yönelik hassasiyet sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alan yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı titizlikle yönetmeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alan yaklaşımla yürüttüğümüz süreci aynı titizlikle yönetmeyi sürdüreceğiz"
Kaynak: AA
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